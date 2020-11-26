بعد شهرين من تطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية... انطلاق أول رحلة طيران تجارية بين دبي وتل أبيب

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أعلنت شركة "فلاي دبي" الحكومية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة الخميس إطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب. وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لهذه الشركة الحكومية في بيان "سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا". من جانب آخر، ستقوم شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال" و"إسرا إير" بإطلاق رحلات تجارية بين المدينتين الشهر المقبل.

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تنفيذا لبرنامجها الذي أعلنته في مطلع الشهر الحالي بأنها ستقوم بتسيير رحلتين يوميا بين إمارة دبي وتل أبيب، أطلقت شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة الخميس أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الإسرائيلية، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي، أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة الأنباء الفرنسية أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات.

وسيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حاضرا في مطار بن غوريون الدولي عند وصول الطائرة، كما أعلن الناطق باسمه أوفير جندلمان على تويتر لوسائل إعلام عربية.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" الحكومية في بيان آنذاك "سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا".

وتابع "مع بدء الخدمات سيكون هناك خيار لزيادة إمكانية الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات".

من جانب آخر، ستقوم شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال" و"إسرا إير" بإطلاق رحلات تجارية بين المدينتين الشهر المقبل.

ومن جهتها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران التي يقع مقرها في أبوظبي عاصمة الإمارات أنها ستبدأ رحلاتها إلى تل أبيب في آذار/مارس 2021.

ثمار اقتصادية؟

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار الاتفاق سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة، خصوصا وأن الدولتين تشهدان مصاعب اقتصادية على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة على متن طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وجاء ذلك خلال زيارة لأول وفد إماراتي رسمي إلى تل أبيب، بعد نحو أسبوع من توقيع اتفاق إقامة العلاقات في البيت الأبيض برعاية وحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في آب/أغسطس، نقلت شركة "العال" الإسرائيلية وفدا من المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية بين البلدين. وبعد ذلك قام وفد إماراتي بزيارة رسمية إلى تل أبيب الشهر الماضي كما نظمت سلسلة رحلات أقلت رجال أعمال.

والإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، والرابعة هي البحرين، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

فرانس24/ أ ف ب

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