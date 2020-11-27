إيران: اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في هجوم مسلح بطهران وظريف يتهم إسرائيل

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صورة عن تلفزيون إيران الرسمي لسيارة العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتيل الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في طهران.

اغتيل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده الجمعة في هجوم مسلح بطهران، بعد استهداف سيارته من قبل مهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية. وتحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وجود "مؤشرات جدية لدور إسرائيلي" في الاغتيا، فيما امتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن التعليق على الهجوم.

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن العالم النووي البارز محسن فخري زاده توفي في المستشفى الجمعة متأثرا بإصابته في هجوم مسلح.

وقال بيان من القوات المسلحة الإيرانية نشرته وسائل إعلام رسمية "للأسف.. لم يتمكن الفريق الطبي من إنعاشه قبل دقائق. هذا المدير والعالم حقق أعلى مراتب الشهادة بعد سنوات من الجهد والنضال".

وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد الخبر

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية الخبر بعد وقت وجيز من استهدافه من قبل "عناصر إرهابية" قرب طهران.

وأفادت الوزارة في بيان أورده الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي، أن فخري زاده الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه. وأشارت إلى أنه "استشهد" في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي إنعاشه.

وقال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن المكتب يمتنع عن التعليق على أنباء عن هجوم استهدف عالما نوويا إيرانيا بارزا اليوم الجمعة.

فرانس24/ رويترز/ أف ب

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