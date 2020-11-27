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هل تتجه إسرائيل من جديد نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؟

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال افتتاحه مركزا لاجراء فحوص سريعة لفيروس كورونا في مطار بن غوريون في تل ابيب في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عاطف الصفدي تصوير مشترك/اف ب

نص : فرانس24 تابِع 5 دقائق

هل تتجه إسرائيل من جديد نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؟ مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة أكدت أن هذه الانتخابات باتت وشيكة، "ربما في شهر مارس/ آذار المقبل" نظر ا لما حدث من انقسامات وانشقاقات في صفوف الحكومة الإسرائيلية المكونة من حزبي الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحزب "أزرق أبيض" بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس. وأضافت ليلى عودة أن غانتس يريد فتح ملف الغواصات الألمانية التي يشتبه نتانياهو أنه له علاقة بها، ما جعله حسب رأيه يفكر في تنظيم انتخابات مبكرة لمنع وقوع تناوب على السلطة مع منافسه كما تم الاتفاق عليه مسبقا.