الولايات المتحدة: 29 منظمة تعارض إتمام صفقة بيع أسلحة للإمارات وتدعو الكونغرس لوقفها

عبرت 29 منظمة تعنى بحقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة عن معارضتها لإتمام صفقة بيع أسلحة أمريكية للإمارات، ودعت الكونغرس لوقفها. وفسرت خطوتها بأن هذه الدولة العربية "هي طرف في الصراعات باليمن وليبيا"، ومن شأن ذلك أن يساهم في "تفاقم الأزمات الإنسانية".

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دعت 29 منظمة تهتم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة، لوقف صفقة بيع أسلحة للإمارات، تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار، وطالبت الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.

وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط): "أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".

وقدم ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس) وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (رايثيون)، في ما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.

ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرا ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وجاء في بيان المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية: "مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف بالصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية".

ومن بين الموقعين على البيان منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

فرانس24/ رويترز

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