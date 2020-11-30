تأجيل جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود المائية بين البلدين

دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان، في منطقة الناقورة على الحدود مع إسرائيل في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر عسكري لبناني الإثنين، أنه تم تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حول ترسيم الحدود المائية، بشكل رسمي. وقال نفس المصدر أن إرجاء هذه المفاوضات جاء بطلب أمريكي من دون ذكر الأسباب. وكان البلدان دخلا في محادثات غير مباشرة وبرعاية أممية وأمريكية منذ الشهر الماضي. واتهم وزير الطاقة الإسرائيلي بيروت بأنها "غيرت موقفها" بشأن هذا الملف، إلا أن الرئاسة اللبنانية نفت هذا الاتهام، مؤكدة أن موقفها "ثابت".

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني الإثنين أن لبنان تبلغ رسميا من الجانب الأمريكي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الأسبوع مع اسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وعقد لبنان وإسرائيل، وهما رسميا في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة منذ الشهر الماضي برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وكان موعد الجلسة المقبلة محدداً في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

وقال المصدر العسكري اللبناني لوكالة الأنباء الفرنسية: "تبلّغنا رسميا تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني"، من دون تحديد الأسباب، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي هو من طلب التأجيل.

إسرائيل تتهم لبنان بتغيير موقفه

وجاء الإعلان اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في العشرين من الشهر الحالي لبنان بأنّه "غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات"، محذرا من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود".

وقال في تغريدة "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة".

ونفت الرئاسة اللبنانية الاتهام الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف بيروت "ثابت" من مسألة الترسيم.

المطالب اللبنانية

وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة أنرجيان اليونانية، حسب ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق، معتبرة أن البلدين دخلا "مرحلة حرب الخرائط".

ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

واتفق لبنان وإسرائيل على بدء المفاوضات بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها واشنطن. وعقدت أول جولة من المحادثات التي يصر لبنان على طابعها التقني وأنها غير مباشرة في تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ أ ف ب

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