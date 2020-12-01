مصر: اعتقال مصوّر التقط صورا اعتبرت "غير لائقة" للراقصة سلمى الشيمي في الأهرامات

© أ ف ب/ أرشيف

سيارة شرطة مصرية تقوم بدورية أمنية قرب اهرامات الجيزة في جنوب غرب القاهرة في 25 مارس/آذار 2020.

أعلن مصدر أمني مصري أنه تم اعتقال مصور التقط صورا للراقصة سلمى الشيمي عند سفح أهرامات سقارة شرق القاهرة، إذ اعتبرت صورها "غير لائقة"، انتهكت "شروط التصوير" المفروضة من وزارة السياحة والآثار، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان اقرأ المزيد

قامت السلطات المصرية الاثنين باعتقال مصوّر لالتقاطه صورا لراقصة ترتدي زيّا فرعونيا "غير لائق" خلال جلسة تصوير جرت الأسبوع الماضي عند سفح أهرامات سقارة شرق القاهرة، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح المصدر "ألقي القبض على مصوّر جلسة التصوير الخاصة بالراقصة سلمى الشيمي، بالمنطقة الأثرية" وقد "أحيل إلى النيابة العامة".

والشيمي التي تقدّم نفسها لمتابعيها على تطبيق إنستغرام على أنّها عارضة أزياء، نشرت في نهاية الأسبوع الماضي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة صور تظهر فيها مرتدية زيّا فرعونيا وخلفها هرم زوسر المدرّج الذي بني قبل حوالى 4700 سنة.

وعقب ذلك انتشرت عبر وسائل الإعلام والإنترنت شائعات عن اعتقالها بسبب "إساءتها" إلى الحضارة الفرعونية بلباسها "غير اللائق" و"تصرفاتها" وانتهاكها "شروط التصوير" المفروضة من وزارة السياحة ولآثار.

وسرعان ما دار جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية بين مدافع عمّا فعلته الشيمي ومهاجم. وقال أحد المغرّدين على تويتر "نفسي أعرف إيه الجريمة اللي سلمى الشيمي عملتها بصراحه، حتى لبسها عادي جدا".

ويشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة صدرت في مصر أحكام بالسجن بحقّ حوالى عشر شابات "مؤثّرات" (إنفلونسرز) بسبب نشرهن عبر تطبيق "تيك توك" فيديوهات اعتبرت مسيئة أخلاقيا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك