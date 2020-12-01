وفد بحريني رفيع المستوى يصل إسرائيل لبحث سبل التعاون الاقتصادي والسياحي

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (يمين) ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي ورئيس الوفد الإسرائيلي (يسار) بعد توقيع البيان المشترك. 18/10/2020

وصل الثلاثاء وفد بحريني مؤلف من أربعين مسؤولا إلى إسرائيل في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد. ووقعت البحرين وإسرائيل اتفاق سلام بين البلدين، يقيم بموجبه الطرفان "علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والدبلوماسية".

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بعد توقيع بيان مشترك بشأن إرساء العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وصل الثلاثاء وفد بحريني مؤلف من أربعين مسؤولا رفيعي المستوى إلى تل أبيب في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين الشركاء الإقليميين الجدد.

وكانت كل من البحرين والإمارات وقعتا منتصف أيلول/سبتمبر اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، في حديقة البيت الأبيض.

وكان من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي هذا الأسبوع بزيارة إلى البحرين، لكن مصادر دبلوماسية أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية إلغاء الزيارة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وألغيت الزيارة بعد وقت قصير من مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي شيع الإثنين بعد وفاته متأثرا بجروحه، بعد عملية استهداف لموكبه شملت تفجير سيارة وإطلاق رصاص، وذلك على طريق في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.

واتهمت إيران جهاز "الموساد" باغتياله.

ومن جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، وصول وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب ظهر الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري الوفد مباحثات تتعلق بالسياحة والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، قبل لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأشكينازي الأربعاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الوفد سيتوجه في زيارة إلى الحرم الشريف، ثالث أقدس المواقع الدينية عند المسلمين والواقع في القدس الشرقية.

ويعارض فلسطينيون يرفضون تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، مثل هذه الزيارات التي يقوم بها إماراتيون أو بحرينيون للحرم.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن. ويقول اليهود إنه موقع جبل الهيكل أكثر الأماكن الدينية قدسية لديهم.

فرانس24/ أ ف ب

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