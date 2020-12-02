استعدادات في إيران لتنفيذ حكم إعدام العالم السويدي-الإيراني رضا جلالي المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل

ذكرت منظمات حقوقية دولية الثلاثاء أن السلطات في إيران قد تنفذ قريبا حكما بإعدام العالم السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي بتهم التجسس لصالح إسرائيل ومساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين في البلاد. وذكرت زوجة جلالي بأن السلطات أبلغت محاميه بنقله إلى سجن رجائي شهر، فيما قالت العفو الدولية إن ذلك من أجل التنفيذ الوشيك للإعدام.

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قالت منظمات حقوقية، من ضمنها العفو الدولية، الثلاثاء إن السلطات الإيرانية ربما تنفذ قريبا حكم الإعدام في العالم السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي بتهم التجسس.

وقالت منظمة العفو الدولية على تويتر "في الأول من ديسمبر/كانون الأول، قال قاض إن أحمد رضا سيُنقل إلى سجن رجائي شهر اليوم من أجل التنفيذ الوشيك للإعدام".

وقالت منظمة إيران هيومن رايتس لحقوق الإنسان في بيان نقلا عن زوجته فيدا مهرانيا "تم إبلاغ محاميه بأن أحمد رضا سينقل إلى سجن رجائي شهر... اليوم (الثلاثاء أول ديسمبر/كانون الأول)". ولم يصدر رد فعل إيراني رسمي على التقارير.

العفو الدولية: إعدام أحمد رضا جلالي في إيران بات وشيكا 01:15

وقالت وزيرة خارجية السويد في الأسبوع الماضي إنها اتصلت بنظيرها الإيراني بعد أن أفادت تقارير بأن إيران قد تنفذ قريبا حكم الإعدام في جلالي.

وأٌلقي القبض على جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، في إيران عام 2016 وأُدين بالتجسس عقب اتهامه بتقديم معلومات لإسرائيل لمساعدتها في اغتيال عدد من كبار العلماء النوويين.

وأيّدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام في 2017. ويتهم نشطاء حقوقيون إيران بالقبض على عدد من مزدوجي الجنسية في محاولة للحصول على تنازلات من دول أخرى. ودأبت إيران على نفي ذلك.

فرانس24/ رويترز

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