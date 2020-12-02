الحكومة الإسرائيلية مهددة بالانهيار مع إعلان غانتس دعمه قانون حل مجلس النواب

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بعد إعلانه عن خيبة أمله من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكد رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع بيني غانتس نية الائتلاف الذي يترأسه، دعم مشروع قانون لحل الكنيست. ومن المقرر أن يتم التصويت في البرلمان الأربعاء تمهيديا على حل الكنيست. يذكر أن غانتس ونتانياهو قررا التحالف لتشكيل حكومة يتولى نتانياهو رئاستها لعام ونصف، على أن يترك المنصب بعد ذلك لغانتس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. لكن هذه الحكومة لطالما كانت مهددة بالانهيار نتيجة عدم وجود ثقة بين الفريقين.

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يصوت النواب الإسرائيليون الأربعاء تمهيديا على حل الكنيست بعد أن أثبتت الحكومة الائتلافية أن "زواج العقل" الذي حصل بعد الانتخابات الأخيرة لم يكن ناجحا، ما يجعل الذهاب إلى انتخابات جديدة هو السيناريو المرجح.

وأشار رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع بيني غانتس في خطاب متلفز مساء الثلاثاء إلى نية الائتلاف الوسطي الذي يترأسه (أزرق أبيض)، دعم مشروع قانون لحل الكنيست.

تجدر الإشار، إلى أن البرلمان يصوت الأربعاء على اقتراح المعارضة في قراءة أولى، إذ يتطلب مشروع القانون المصادقة عليه ثلاث مرات قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.

ويسلط قرار غانتس الضوء على الانقسامات الآخذة في الاتساع داخل تحالف يمين الوسط الذي واجه خطر الإنهيار منذ تشكيل الائتلاف بين الليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وغانتس على خلفية انعدام الثقة والاقتتال الكلامي الداخلي والاتهامات العلنية بين الطرفين.

وأضاف غانتس في خطابه الثلاثاء: "لم تكن لدي أوهام بشأن نتانياهو".

وحرص وزير الدفاع على تذكير الإسرائيليين بالانتخابات الثلاث التي مروا بها خلال أقل من عام والتي لم تكن حاسمة، إذ لم تسمح نتائج أي من الحزبين بتشكيل حكومة أغلبية، ما دفعهما إلى الائتلاف.

وأكد غانتس أن قراره تشكيل حكومة وحدة مع نتانياهو الذي يعي أنه "يخلف بوعوده دائما"، ما كان إلا بهدف تجنيب الإسرائيليين التوجه إلى انتخابات رابعة "بشعة ومكلفة"، في وقت يكافح الجميع من أجل احتواء جائحة فيروس كورونا. وأشار إلى أن "نتانياهو لم يكذب علي، لقد كذب عليكم جميعا".

معارضو نتانياهو على يقين من أنه سيجد وسيلة لضرب التحالف

واتفق كل من نتانياهو وغانتس على تشكيل تحالف ائتلافي في أبريل/نيسان ينص على ترتيبات لتقاسم السلطة. وبناء عليه، يتولى نتانياهو رئاسة الوزراء لعام ونصف، على أن يترك المنصب بعد ذلك لغانتس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

لكن يبدو أن معارضي نتانياهو على يقين من أنه سيجد وسيلة لضرب التحالف قبل التخلي عن المنصب لغانتس. وشهدت صفقة التحالف بين الرجلين الكثير من العقبات على رأسها الفشل في تمرير الميزانية.

أزمة تمرير الميزانية

ولطالما اتهم غانتس خصمه نتانياهو بتضليل الجمهور في ما يتعلق بملف الميزانية، وذلك خدمة لأهداف رئيس الوزراء السياسية الخاصة، على ما يقول.

وقال غانتس "التزم نتانياهو في أغسطس/آب بتمرير الميزانية، وبالطبع لم ينفذ ما قال، ووعد أن يقوم بذلك في ديسمبر/كانون الأول ولم ينفذ. هل يصدقه أحد بعد الآن؟".

ودعا وزير الدفاع رئيس الوزراء إلى "إقرار ميزانية الدولة"، مشيرا إلى أن ذلك سيجنب الجميع انتخابات جديدة.

في المقابل، حث نتانياهو في مقطع فيديو مصور قبل وقت قصير من تصريحات غانتس الثلاثاء، شريكه الخصم، على الحفاظ على تحالفهما.

وقال: "ليس الوقت للانتخابات، إنه وقت الوحدة"، مشيرا إلى المخاطر السياسية الضخمة في حال تم الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وتسبب ائتلاف نتانياهو-غانتس الحكومي بانهيار تحالف (أزرق أبيض)، بالإضافة إلى تراجع شعبية وزير الدفاع، على ما أفادت استطلاعات الرأي الأخيرة.

انخفاض شعبية غانتس ونتانياهو لا يزال متصدرا

وتوقعت آخر استطلاعات الرأي أن يتصدر حزب الليكود بزعامة نتانياهو نتائج الانتخابات، يليه اليمين المتطرف المعارض بزعامة نفتالي بينيت، ثم حزب "ييش عتيد تيليم" بزعامة الوسطي يائير لابيد وبعده حزب أزرق أبيض بزعامة غانتس.

وبات ينظر إلى لابيد، حليف غانتس السابق الذي يتزعم المعارضة حاليا، على أنه خصم قوي في مواجهة نتانياهو أكثر من غانتس.

ورأى كاتب العمود السياسي عاميت سيغال في تعليق على موقع "إن 12" الإسرائيلي، أن الزخم السياسي لغانتس آخذ في التناقص.

وقال سيغال إن حزب أزرق أبيض "لن يعود إلى المربع الذي كان يعتبر فيه بديلا حكوميا"، مضيفا "لا يمكن للحزب إلا أن يتوقع حملة انتخابية صعبة".

فرانس24/ أ ف ب

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