المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحدد يوم 11 ديسمبر للنطق بعقوبة المدان باغتيال الحريري

حددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في حزب الله سليم عيّاش الذي أدانته غيابياً في أغسطس/آب بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت في 2005. ولفتت المحكمة إلى أنّ "العقوبة ستُتلى خلال جلسة علنية" في الساعة 09:00 ت غ وستُبثّ وقائعها مباشرة على الإنترنت.

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أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء أنّها ستعقد في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري جلسة للنطق بالعقوبة بحقّ القيادي في حزب الله سليم عيّاش الذي أدانته غيابيا في أغسطس/آب بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت في 2005.

وأشارت المحكمة في بيان إلى أنّ "العقوبة ستُتلى خلال جلسة علنية تُعقد يوم الجمعة في 11 ديسمبر/كانون الأول" في الساعة 09:00 ت غ وستُبثّ وقائعها مباشرة على الإنترنت.

وأكد البيان أنّ "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة في ما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله. ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة".

يذكر أن المحاكمة استمرّت ست سنوات وأصدرت في 18 أغسطس/آب بإجماع أعضائها حُكما اعتبرت فيه أنّ عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة".

لكن المحكمة برأت يومها المتّهمين الثلاثة الباقين وهم بدورهم ينتمون لحزب الله وحوكموا غيابيا لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة وبسبب رفض الحزب الشيعي تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها "مسيسة" ويرفض الاعتراف بها. وكان الادّعاء قد طلب في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق عيّاش.

وفي 14 فبراير/شباط 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصا آخر وأصيب 226 شخصا آخرون بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت.

ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

وِشددت المحكمة التي شكّلت بقرار من مجلس الأمن الدولي على أن الاغتيال "سياسي" نفّذه "الذين شكّل الحريري تهديدا لهم"، لكنها أشارت إلى أنه "ليس هناك دليل على أنّ قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال" كما "ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

فرانس24/ أ ف ب

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