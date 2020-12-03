فيديو: مصر تخلي سبيل أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل بدء زيارة السيسي إلى فرنسا

أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المعتقليين © شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع 6 دقائق

تزامن إعلان الرئاسة الفرنسية الخميس أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبدأ الأحد زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين، مع تأكيد منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن السلطات المصرية أفرجت الخميس عن ثلاثة أعضاء في المنظمة الحقوقية كانت قد اعتقلتهم الشهر الماضي في قضية أثارت انتقادا عالميا واسع النطاق. يذكر أن عشرين منظمة حقوقية وجهت الأربعاء نداء إلى ماكرون من أجل أن "يمارس ضغطا" على السيسي لحضه على الإفراج عن ناشطين حقوقيين موقوفين "اعتباطيا" في بلاده.