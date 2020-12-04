وزير الخارجية القطري يؤكد وجود تحرك لحل الأزمة الخليجية ويقول إن التسوية يجب أن تكون شاملة

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجود تحرك دبلوماسي لحل الأزمة الخليجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى. وقال الوزير إنه لا يمكنه التكهن بقدرة هذا التحرك على التوصل لانفراجة وشيكة وتسوية جميع الخلافات، مشددا على ضرورة أن يكون الحل شاملا.

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أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجمعة أن هناك تحركا باتجاه حل الخلاف الدبلوماسي القائم بمنطقة الخليج، لكن لا يمكنه التكهن بحدوث انفراجة وشيكة أو بقدرة هذا التحرك على تسوية الأمر برمته.

وأكد بن عبد الرحمن أن أي حل للنزاع الخليجي يجب أن يكون شاملا.

وتعمل الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر لفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية وعلى السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017.

فرانس24/ رويترز

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