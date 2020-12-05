الأزمة الخليجية في طريق التسوية؟
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"حل الخلاف الخليجي مع قطر يبدو قريبا". هكذا صرح وزير خارجية السعودية، التي تقاطع الدوحة دبلوماسيا وتجاريا منذ ثلاث سنوات إلى جانب مصر والبحرين والإمارات. فقد صرح فيصل بن فرحان: "شهدنا تقدما كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية، مما يعني أننا نأمل الآن في أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة نهائية في القريب العاجل والتي ستكون مرضية لجميع الأطراف". وأكد الوزير أن الكويت والولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في حلحلة الأزمة. لكن وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني اعتبر أن الصراع "استغرق وقتا طويلا... وأنه سيحتاج أيضا إلى وقت بعد الحل لتضميد الجراح. فهل الأزمة الخليجية في طريق التسوية؟