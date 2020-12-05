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الأزمة الخليجية: هل تقدم الدول المعنية تنازلات لحل الأزمة؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 للكاتب والمحلل السياسي علي الهيل © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع 5 دقائق

عقب إرسال جاريد كوشنر بطلب من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الخليجية، بات هناك تقاربا ملحوظا بين السعودية وقطر. وقال الأستاذ الجامعي والكاتب والباحث السياسي علي الهيل إن دولة قطر بحاجة إلى السعودية من أجل الحج والاعتمار، بالإضافة إلى الحاجة لفتح منفذ سلوى البري. وأضاف الهيل أن قطر استطاعت عزل السعودية عن الإمارات بمساعدة تركية، ويرى أن السعودية أصبحت غير واثقة بحليفتها الإمارات خاصة بعد تفاقم الأزمة مع الحوثيين. كما توقع الهيل أن التوصل إلى اتفاق مع مصر والإمارات من الممكن أن يحدث على المدى الطويل.