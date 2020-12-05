البحرين ثاني دولة في العالم تعلن موافقتها على ستخدام لقاح فايزر-بيونتيك لمكافحة فيروس كورونا

جويل ساغيت ا ف ب

صورة تظهر قارورة كتب عليها "لقاح كوفيد-19" إلى جانب أوراق نقدية التقطت في باريس في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

تعتبر البحرين ثاني دولة في العالم بعد المملكة المتحدة التي تعلن موافقتها على استخدام لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أفادت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، في بيان.

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أعلنت البحرين الجمعة موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، لتصبح بذلك ثاني دولة تعطي الضوء الأخضر لاعتماده بعد المملكة المتحدة. ولم تحدد البحرين بعد جدول برنامج التطعيم المخطط له.

وأفادت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، إنه "تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة الأميركية وممثليها للإجابة على كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة".

من جهتها قالت ليندسي ديتشي رئيسة مجموعة فايزر الخليج "إنَّ ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العِلم سينتصر"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء البحرينية.

والمملكة التي سجلت أكثر من 87 ألف إصابة بينها 341 وفاة، كانت وافقت ايضا في تشرين الثاني/نوفمبر على استخدام لقاح شركة سينوفارم الصينية.

فرانس24/ أ ف ب

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