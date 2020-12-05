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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأن حل الأزمة الخليجية

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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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توقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأن حل الأزمة الخليجية، وقال إن الدول الحليفة لبلاده تسير "على الخط نفسه".

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

وقال الوزير "نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي". مضيفا "جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي".

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، شدد فيصل بن فرحان على وجوب التشاور مع دول الخليج "بشكل كامل" في حال أُعيد إحياء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا بأنه الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام.

وقال "بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور معنا بشكل كامل وأن يتم التشاور بشكل كامل معنا ومع أصدقائنا الإقليميين بشأن ما يحدث، في ما يتعلّق بالمفاوضات مع إيران".

فرانس24/ أ ف ب

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