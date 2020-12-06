وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي يرى أن اتفاقيات السلام مع دول خليجية "فرصة" للفلسطينيين

متظاهر فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي خلال مظاهرة ضد المستوطنات اليهودية، في بيت دجن بالضفة الغربية المحتلة، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الأحد، خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في مؤتمر "حوار المنامة"، إن اتفاقيات السلام التي وقعتها الدولة العبرية مع دول خليجية "لا تأتي على حساب الفلسطينيين، بل فرصة لا يجب إضاعتها". وتابع: "أدعود الفلسطينيين إلى الدخول في مفاوضات مباشرة معنا". وكان الفلسطينيون قد رفضوا خطة دونالد ترامب لاستئناف مفاوضات السلام واتهموا واشنطن بالانحياز لإسرائيل خصوصا بعد اعتبار الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للدولة العبرية.

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"اتفاقات السلام مع دول خليجية لا تأتي على حساب الفلسطينيين"، هكذا صرح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي الأحد، في مشاركته عبر الاتصال المرئي في مؤتمر "حوار المنامة". وقال إن "اتفاقات إبراهيم لا تأتي على حساب الفلسطينيين، بل العكس تماما. إنها تشكل فرصة لا يجب إضاعتها".

وأضاف: "أدعو الفلسطينيين إلى تغيير رأيهم والدخول في مفاوضات مباشرة معنا من دون شروط مسبقة. إنها الطريقة الوحيدة لحل هذا الصراع".

جمود منذ 2014

ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ عام 2014. ورفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئناف مفاوضات السلام واتهموا واشنطن بالانحياز لإسرائيل خصوصا بعد اعتبار الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للدولة العبرية.

وكانت الإمارات وقعت في أيلول/سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أول خطوة من نوعها لدولة خليجية، ثم تلتها البحرين. والإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاقا لتطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، والرابعة هي البحرين، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

وتقيم العديد من دول الخليج منذ سنوات علاقات سرية مع إسرائيل، وذلك على خلفية المخاوف المشتركة تجاه إيران بشكل خاص، بينما تشجّع الولايات المتحدة الجانبين على تطبيع العلاقات.

وخرجت هذه الدبلوماسية السرية إلى العلن في آب/أغسطس الماضي عندما أعلنت الإمارات، حليف السعودية، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، ثم تلتها البحرين.

لقاء في الظلام

لكن إقامة علاقات مع السعودية القوة السياسية الاقليمية وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، ستكون حتما بمثابة أحد أهم الأحداث الدبلوماسية لإسرائيل.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية الشهر الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة. ونفت الرياض هذه التقارير.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة الأنباء الفرنسية السبت إن موقف المملكة ما زال ثابتا. وأكد "كنا واضحين تماما بأنه من أجل أن نمضي قدما في التطبيع علينا أن نرى تسوية للنزاع الفلسطيني ودولة فلسطين قابلة للحياة على غرار ما تم تصوره في مبادرة السلام العربية عام 2002".

وبحسب وزير الخارجية السعودي فإنه "دون تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإننا لن نرى سلاما حقيقيا واستقرارا في المنطقة". وردا على سؤال إن كان يستبعد إقامة روابط مع الدولة العبرية قريبا، أكد وزير الخارجية السعودي أنه "متفائل بوجود طريق نحو حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

كما أكد هذا التوجه الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأحد في المنامة، في تصريحات بدت شديدة اللهجة. وقال الفيصل إن إسرائيل تقدّم نفسها بأنها "دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها". وتابع "ومع ذلك، فإنهم يصرحون برغبتهم أن يصبحوا أصدقاء مع السعودية". وأكد الأمير تركي "لا يمكنك علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم".

فرانس24/ أ ف ب

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