فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعتبر أن الخطة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "مقلقة للغاية"
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قالت ثلاث دول أوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا ثم ألمانيا، الإثنين، إن الخطة الإيرانية لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز "مقلقة للغاية"، معتبرة أنها تنتهك اتفاقية 2015 الموقعة بين طهران والدول الغربية.
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اعتبرت باريس ولندن وبرلين الإثنين أن الخطة الإيرانية التي تنص على وضع ثلاثة أجهزة طرد مركزي في منشأة نطنزلتخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران "مقلقة للغاية".
وقالت الدول الثلاثة إن هذه الخطة تنتهك اتفاقية العام 2015 المبرمة بين طهران والدول الغربية، التي تحظر عليها استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة كهذه.
فرانس24/ أ ف ب
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