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هل يتمكن ماكرون من تحقيق توازن بين علاقة باريس الاستراتيجية مع القاهرة ووضع حقوق الإنسان في مصر؟

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 6 دقائق

اعتبر نائب رئيس التحرير في إذاعة مونت كارلو الدولية مصطفى الطوسة، أن إعلان الإليزيه مناقشة ماكرون لوضع حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في مصر مع ضيفه السيسي الاثنين في باريس، قد أتى ببعض النتائج قبل الزيارة، بالإفراج عن ثلاثة ناشطين حقوقيين. وأكد الطوسة أن ماكرون سيراعي خلال حديثه مع السيسي أن مصر تبقى بالنسبة لفرنسا إحدى ركائز الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، إضافة إلى ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية، خصوصا في الملف الليبي والتوتر مع تركيا، إلى جانب موقفهما المتقارب من الإسلام السياسي.