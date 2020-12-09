الإمارات تعلن تسجيلها للقاح "سينوفارم" الصيني ضد فيروس كورونا مؤكدة فعاليته بنسبة 86%

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ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم المستشفى الميداني في مركز التجارة العالمي بالإمارة السبت 18 أبريل/نيسان 2

أكدت الإمارات الأربعاء أن النتائج الأولية للقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 86%. وكانت الإمارات قد أجازت في أيلول/سبتمبر الماضي الاستخدام الطارئ للقاح للعاملين في المجال الصحي.

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سجلت الإمارات الأربعاء رسميا لقاح شركة "سينوفارم" الصينية ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن النتائج الأولية أظهرت فعاليته بنسبة 86%.

وتضمن بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها قامت بـ"مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة +سينوفارم سي إن بي جي+، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19".

وأضاف البيان "سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض".

وكانت الإمارات أجازت في أيلول/سبتمبر الماضي الاستخدام الطارئ للقاح لتطعيم العاملين في المجال الصحي.

وبدأت شركة سينوفارم الصينية العملاقة للأدوية المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح في الإمارات في تموز/يوليو الماضي، بينما قال مسؤولون إماراتيون إن النتائج إيجابية حتى الآن. وبات الكثير من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا في المرحلة الأخيرة أو بصدد بدء هذه المرحلة الأخيرة، في وقت يواصل فيه الوباء الانتشار حاصدا آلاف الأرواح يوميا.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 178 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و596 حالة وفاة. وكان حاكم دبي رئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلقى الشهر الماضي جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد.

فرانس24/ أ ف ب

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