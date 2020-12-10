لبنان: اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير" في قضية انفجار مرفأ بيروت

جوزف عيد ا ف ب

صورة التقطت في 3 أيلول/سبتمبر 2020 في حي الجميزة القريب من مرفأ بيروت والذي حلّ به دمار واسع جرّأء انفجار 4 آب/أغسطس

أفاد مصدر قضائي الخميس أنه في إطار قضية انفجار بيروت، اتهم المحقق العدلي فادي صوان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة". وأضاف المصدر أنه سيتم استجوابهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

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ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

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وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

ويأتي قرار صوان "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

فرانس24/ أ ف ب

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