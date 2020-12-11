المئات يتظاهرون في كردستان العراق تنديدا بـ"فساد" سلطات الإقليم واحتجاجا على "الأزمة المعيشية"

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رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أربيل، عاصمة الإقليم في شمال العراق، في 15 نوفمبر 2020.

تجمع المئات أمام مبنى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق الجمعة، احتجاجا على "فساد" السلطات وللتنديد بالأزمة المعيشية الخانقة التي يتهمون السلطات بالتسبب بها. وحاول المتظاهرون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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شهد إقليم كردستان العراق الجمعة مظاهرات حاشدة للتنديد على السلطات التي يتهمونها بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة. وتجمع مئات الأشخاص أمام مبنى محافظة السليمانية للتظاهر ضمن سلسلة من الاحتجادات كانت قد بدأت ضد سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر.

وبعد خروج مظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية، تجمع مئات الجمعة أمام مبنى المحافظة.

وقالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 عاما) من أمام المبنى "جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعا من هذه المعاناة".

ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد.

وحاول المشاركون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

وقالت النائبة السابقة في برلمان الاقليم بيمان عز الدين لوكالة الأنباء الفرنسية إن قوات الأمن أوقفت نحو عشرة من منظمي المظاهرة إثر انطلاقها الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (10:30 ت غ).

وأفاد أحد أقرباء عز الدين في وقت لاحق أنه جرى توقيفها مع المتظاهرين.

وتتمتع المنطقة الكردية في العراق بحكم ذاتي يحظى بدعم غربي، تأسس قبل غزو البلد وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين عام 2003.

وعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، واصلت سلطات كردستان العراق زيادة عدد موظفي القطاع العام بالتوازي مع مساعي لجذب استثمارات خارجية.

ويعيش 36 بالمئة من الأسر في الاقليم الذي يسكنه ستة ملايين شخص على أقل من 400 دولار شهريا، وفق الأمم المتحدة.

ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة بارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه.

وتتشابه المظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقوبلت المظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لا سيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية.

وقُتل حتى الآن سبعة أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد.

وسقط آخر الضحايا الخميس في بلدة كِفري، وفق ما أكد مصدر محلي و"الهيئة" لوكالة الأنباء الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب

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