فيروس كورونا: أولى شحنات لقاح "سينوفارم" الصيني تصل إلى مصر

وصلت إلى مصر الخميس شحنات لقاح فيروس كورونا المنتج من قبل المجموعة الصينية "سينوفارم"، وسيوزع اللقاح مجانا. وستكون الأولوية في استخدامها للعاملين في المستشفيات وللمصابين بالأمراض المزمنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد. ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.

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تلقت مصر في وقت متأخر من مساء الخميس أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية "سينوفارم". وأفادت وزيرة الصحة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة "مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح. اللقاح سيكون مجانيا للجميع".

وتابعت أن اللقاح سيُعطى على "جرعتين، بينهما 21 يوما، سيقدم للفئات الطبية الموجودة في الصفوف الأولى لمكفاحة تفشي الوباء في مستشفيات عزل، بالإضافة إلى مرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".

وتابعت "سنتيح جرعات الدواء مجانا لكل مواطن"

ولم يتضح بعد عدد الجرعات التي طلبتها مصر، لكن الوزيرة قالت إن مزيدا من الشحنات ستصل في الأيام المقبلة. ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية هذا الأسبوع إن فاعلية لقاح سينوفارم تبلغ 86 في المئة، مشيرة في ذلك إلى تحليل أولي للمرحلة المتأخرة من التجارب السريرية. وكانت الصين استخدمت اللقاح بالفعل في تطعيم نحو مليون من مواطنيها في برنامج طارئ.

ومصر سوق كبير للقاحات. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت روسيا عن اتفاق مع مصر لتزويدها بما يصل إلى 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في".

وتعلن مصر عن أعداد قليلة نسبيا من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لأسباب من بينها قلة الاختبارات، لكنها حذرت من موجة ثانية مع زيادة الإصابات اليومية في الأسابيع القليلة الماضية.

فرانس24/ رويترز

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