لبنان: الحكم بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش المدان باغتيال رفيق الحريري

لوحة إعلانية في بيروت تحمل صورة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وبجانبها عبارة "زمن العدالة" في إشارة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 16 يناير/كانون الثاني 2016.

حكم بالسجن مدى الحياة على سليم عياش، المشتبه بانتمائه إلى حزب الله، وفق ما أفاد قاض في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أدانته بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005. وفي شهر أغسطس أجمع أعضاء المحكمة أن عياش "مذنب" بالتّهم الخمس التي وجهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة".

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قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.

وأفاد القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا "ترى الدائرة الابتدائية وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة يتم تنفيذها في نفس الوقت".

يذكر أن المحاكمة استمرت ست سنوات وأصدرت في 18 أغسطس/آب بإجماع أعضائها حُكما اعتبرت فيه أن عياش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ معقول" بالتّهم الخمس التي وجهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة".

وفي 14 فبراير/شباط 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 شخصا آخرون بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت.

ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

فرانس24/ أ ف ب

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