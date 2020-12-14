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أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

نشرت في:

أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان. الكويت في 30 سبتمبر/أيلول 2020.
أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان. الكويت في 30 سبتمبر/أيلول 2020. © رويترز/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الاثنين إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة. وحافظ الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على منصب وزير الخارجية.

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أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما يقضي بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن مركز التواصل الحكومي على تويتر تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية. كما تم إعادة تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

 

فرانس24/ رويترز

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