إعدام المعارض الإيراني زم: الأمم المتحدة في "صدمة" وبومبيو يدين العمل "الهمجي"

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المعارض الإيراني روح الله زم الذي نفذت بحقه عقوبة الإعدام في إيران

أشارت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين إلى أنها "تشعر بالصدمة" إزاء إعدام المعارض الإيراني روح الله زم بطهران في 12 كانون الأول/ديسمبر. من جهته، دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة إعدام زم ووصف العمل بـ"الهمجي".

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عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين عن "صدمتها" إزاء إعدام إيران في نهاية الأسبوع الماضي المعارض روح الله زم وحضت طهران على وقف لجوئها "المقلق والمتزايد" لعقوبة الإعدام.

وأوضحت ميشال باشليه في بيان: "أشعر بالصدمة إزاء إعدام روح الله زم في إيران في 12 كانون الأول/ديسمبر". مضيفة: "الحكم عليه بالإعدام وتنفيذ الحكم شنقا يرمزان إلى نسق من الاعترافات القسرية المأخوذة تحت التعذيب تبث على وسائل إعلام حكومية تستخدم أساسا لإدانة أشخاص".

وفي بيانها اعبترت باشليه أن "مخاوف جدية من أن اعتقال زم خارج أراضي إيران قد يرقى إلى عملية خطف وأن نقله في ما بعد إلى إيران للمحاكمة قد لا يكون احترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة".

كما شددت مفوضة حقوق الإنسان على أن زم كان من بين العديد من النشطاء والمتظاهرين في إيران "ممن حكم عليهم بعقوبات سجن مطولة أو بالإعدام لممارستهم حقوقهم الإنسانية بعد محاكمات أخفقت في الالتزام بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة".

وتابعت: "هذه تمثل خروقا خطيرة لالتزامات إيران بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، والحق في الحياة". وحضت باشليه السلطات الإيرانية على أن "توقف فورا استخدامها المقلق والمتزايد لعقوبة الإعدام، ولاتهامات مبهمة تتعلق بالأمن القومي لكبت أصوات مستقلة والمعارضة في إيران".

ودعت طهران إلى "الإفراج فورا عن الذين أوقفوا بشكل تعسفي لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية".

ولفتت إلى أنها تعارض عقوبة الإعدام في كافة الحالات مشددة على أن "تلك ببساطة لا تتوافق مع كرامة الإنسان وغالبا ما تكون تعسفية في تطبيقها ولا يمكن إصلاح الأخطاء أبدا".

وأكدت أنه إذا أصرت دول على تطبيق عقوبة الإعدام، فبموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيقها إلا في حال أكثر الجرائم خطورة، وفقط بعد محاكمة عادلة وإتاحة طلب استئناف والحق في التماس عفو.

وهذه كما قالت "شروط تراكمية واضح أنه لم يتم التقيد بها في حالة روح الله زم".

بومبيو يصفه "بالإعدام الوحشي"

من جهته، دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين إعدام روح الله زم ووصف إعدامه بأنه "همجي".

وكتب بومبيو في تغريدة أن "الولايات المتحدة تدين بشدة الإعدام غير العادل والهمجي لروح الله زم، الصحافي الإيراني الذي خطف خارج البلاد على يد النظام".

وكان حكم الإعدام شنقا قد نفذ في زم السبت بعد أن ثبتت المحكمة العليا الإيرانية العقوبة الصادرة في حزيران/يونيو على خلفية دوره في حركة الاحتجاجات في شتاء 2017-2018، من بين اتهامات أخرى.

وكان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق "تلغرام" للتراسل تحمل اسم "آمَد نيوز". لكن نشطاء يقولون إنه جرى توقيفه بعدما سافر من باريس إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر في ظروف لم تتضح بعد. واتهم بعض النشطاء طهران باختطافه.

فرانس24/ أ ف ب

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