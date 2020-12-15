فيروس كورونا: السعودية تعلن حملة على ثلاث مراحل والأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بايونتيك"

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عقار من لقاح "فايزر - بايونتيك" ضد فيروس كورونا

بدأت السعودية الثلاثاء حملة على ثلاث مراحل للتطعيم بلقاح "فايزر-بايونتيك" ضد فيروس كورونا. وكانت السعودية قد أجازت استعمال اللقاح الخميس الماضي وأعلنت أنه سيكون مجانيا. من جهة أخرى، منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح "فايزر-بايونتيك".

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أعلنت السعودية الثلاثاء عن حملة تطعيم للقاح فيروس كورونا على ثلاثة مراحل، مشرّعة الأبواب أمام المواطنين والمقيمين للتسجيل للحصول على لقاح "فايزر-بايونتيك" بعدما أجازت استخدامه الأسبوع الماضي.

وبحسب السلطات الصحية السعودية، تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاما وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة، بينما ستشمل المرحلة الثانية فئة من تجاوزوا 50 عاما.

أما المرحلة الثالثة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 34 مليونا، فستفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية إنّما من دون أن تحدّد مدّة كل مرحلة أو تاريخ انطلاقها.

وفتحت وزارة الصحة التسجيل للحصول على اللقاح ابتداء من الثلاثاء للسعوديين والمقيمين وذلك عبر تطبيق هاتفي، على أن يكون اللقاح مجانيا.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية أجازت الخميس الماضي استخدام لقاح "فايزر-بايونتيك" لتصبح ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للقاح.

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بايونتيك"

إلى ذلك، منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لاستعمال لقاح "فايزر-بايونتيك"، بحسب ما أفاد مصدر رسمي الإثنين.

وأشار مدير عام المؤسسة نزار مهيدات مساء الإثنين إلى أن "المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن". مضيفا: "المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه".

ولفت مهيدات إلى أنه "يجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات".

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقا مع "فايزر-بايونتيك" للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومع "كوفاكس" وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس.

وأشارت كذلك إلى اتصالات مع "إسترازينيكا"و"جونسون آند جونسون". وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح "فايزر-بايونتيك" إلى الأردن بحلول شهر شباط/فبراير.

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات صرح الشهر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

فرانس24/ أ ف ب

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