إيران: أول ظهور علني لخامنئي بعد شائعات عن تدهور صحته

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي شارك الأربعاء في أول مناسبة عامة منذ أن ترددت شائعات عن تدهور صحته. وكان الموقع الرسمي لخامنئي قد نقل عنه أيضا قوله إن عداء واشنطن للجمهورية الإسلامية لن يتوقف عندما يترك الرئيس دونالد ترامب السلطة.

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قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التقى بمنظمي مراسم الذكرى الأولى لمقتل القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق في أول ظهور علني بعد انتشار شائعات بشأن وضعه الصحي.

ونشر الموقع الرسمي لخامنئي على الإنترنت صورا للاجتماع ظهر فيها الزعيم الأعلى واضعا كمامة وجالسا في غرفة كبيرة مع عدد من الحضور على الجانبين مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للوقاية من كوفيد-19.

كما نقل نفس الموقع عن خامنئي قوله إن "العداء (لإيران) ليس مقتصرا فقط على أمريكا (في عهد) ترامب، ولن يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت أمريكا (في عهد باراك) أوباما أيضا أشياء سيئة... بحق الأمة الإيرانية".

شائعات

ويأتي عقد الاجتماع بعد شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر أشارت إلى أن الحالة الصحية للزعيم البالغ من العمر 81 عاما تتدهور.

ونشرت عدد من المؤسسات الإخبارية الشائعات نقلا عن تغريدة كتبها صحافي باللغة العربية وقال فيها إن خامنئي أوكل بعض مهامه لنجله لأسباب صحية. ويتولى خامنئي منصب الزعيم الأعلى منذ عام 1989 وله القول الفصل في كل شؤون الدولة. ومازالت حالته الصحية موضع تكهنات منذ سنوات.

فرانس24/ رويترز

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