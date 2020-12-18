أردوغان يدعو العراق لتكثيف معركته ضد حزب العمال الكردستاني خلال زيارة الكاظمي لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستقبلا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 17 ديسمبر/كانون الأول 2020.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي يقوم بزيارة لأنقرة، أن البلدين اتفقا "على مواصلة المعركة ضد أعدائنا المشتركين" مشيرا إلى حزب العمال وتنظيم "الدولة الإسلامية". ولكنه دعا بغداد لتكثيف عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس العراق لتكثيف معركته على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في حزب العمال الكردستاني، خلال زيارة لأنقرة قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتشن تركيا بانتظام غارات جوية على القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق، حيث أقام معسكرات تدريب ومخابئ أسلحة. وتقوم قوات خاصة تركية أحيانا بعمليات توغل محدودة.

وتثير العمليات التركية وآخرها في حزيران/يونيو، توترا مع الحكومة العراقية لكن أردوغان يشدد على أن بلاده تنوي "معالجة" مشكلة حزب العمال في شمال العراق في حال "عجزت بغداد عن القيام بذلك".

ويشن حزب العمال الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أوقع خلالها أكثر من 40 ألف قتيل. وحزب العمال يصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأعلن أردوغان خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الكاظمي "اتفقنا على مواصلة المعركة ضد أعدائنا المشتركين" مشيرا إلى حزب العمال وتنظيم "الدولة الإسلامية". وأضاف "لن تعرف منطقتنا السلام طالما لم نسحق الإرهاب. معركتنا مستمرة حتى القضاء على العصابات الإرهابية".

من جهته أعلن الكاظمي الذي كان يقوم بأول زيارة له لتركيا منذ توليه مهامه في أيار/مايو أنه "في الملف الأمني موقف العراق واضح في إدانة أي عمل يهدد أمن تركيا أو ينطلق من الأراضي العراقية لتهديد الأمن القومي التركي".

وأكد "عدم السماح لأي جماعات أو منظمات خارج إطار القانون باستخدام أراضي العراق لتهديد جيرانه".

وأوضح "نحن نتعاون مع الجانب التركي لمواجهة هذه الجماعات سواء ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) أو أي جماعات إرهابية تهدد استقرار المنطقة". وتابع "قمنا مؤخرا في هذا السياق باتخاذ خطوات مهمة في منطقة سنجار (شمال العراق) وأيضا على الحدود السورية العراقية لمنع دخول هذه التنظيمات خصوصا ما حصل قبل يومين من محاولات من قبل بعض هذه المجموعات للعبور إلى إقليم كردستان. وكان هناك موقف شجاع لقواتنا في الإقليم لمنع هذه التجاوزات".

فرانس24/ أ ف ب

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