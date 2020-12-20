تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#بريكسيت
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح
فيديو

الأراضي الفلسطينية: احتفالات عيد الميلاد تقتصر على خمسين شخصا في بيت لحم جراء فيروس كورونا

نشرت في:

راهبة مسيحية وسيدة ترتديان كمامتين وتمران أمام كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية، 26 مايو/أيار 2020.
راهبة مسيحية وسيدة ترتديان كمامتين وتمران أمام كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية، 26 مايو/أيار 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : فرانس 3 | فاطمة الزهراء عبقري
4 دقائق

بعد أن كانت كنيسة المهد في بيت لحم تستقبل أكثر من مليوني سائح في فترة الأعياد، تبدو اليوم خالية في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات الفلسطينية للتصدي لانتشار فيروس كورونا. وأمام غياب الزوار والمصلين، أصبح الوضع كارثيا خاصة مع تراجع السياحة التي تعد شريان الحياة في المدينة العريقة. 

إعلان

على غير العادة، أُضيئت شجرة عيد الميلاد مساء السبت في بيت لحم دون جمهور، بسبب التدابير التي فُرضت لمواجهة فيروس كورونا. حيث أعلنت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي حظر تجول ليليا وخلال عطلة نهاية الأسبوع يستمر 14 يوما بهدف مكافحة "الانتشار المقلق" للفيروس. 

   وجرت العادة أن يحتفل الفلسطينيون والحجاج ببداية موسم الميلاد في بيت لحم، بإضاءة شجرة العيد، وتتجمع حشود أمام كنيسة المهد لحضور العرض. لكن هذه السنة لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من حضور حفل إضاءة الشجرة.

   وقالت مديرة دائرة العلاقات العامة في بلدية المدينة كارمن غطاس إن "إضاءة الشجرة بدأت عام 2008. ومذاك، نقوم بهذا كل عام".

   وأوضحت أنه بسبب حظر التجول المفروض، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية هو مَن أضاء الشجرة من مكتبه في رام الله بفضل جهاز وضعته البلدية.

   وأحصت الضفة الغربية المحتلة 71,703 إصابات بالفيروس، بينها 678 وفاة. 

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.