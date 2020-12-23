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الأزمة الخليجية: وزير خارجية قطر يقول إن المحادثات مع السعودية جارية بصفتها ممثلا عن الدول الأخرى

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وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء، أن محادثات حل الأزمة الخليجية جارية مع السعودية بصفتها ممثلا عن الدول الأخرى. ومن جانبها، قالت الرياض هذا الشهر إن حل الأزمة بات في المتناول. كما دعا الوزير القطري إلى حوار بين الدول العربية وإيران وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

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دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء إلى تهدئة التوتر في منطقة الخليج وإلى حوار بين الدول العربية وإيران وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

وأكد الوزير القطري أن محادثات حل الأزمة الخليجية جارية مع السعودية فقط بصفتها ممثلا عن الدول الأخرى. ومن جهتها قالت الرياض هذا الشهر إن حل الأزمة بات في المتناول.

وقال الوزير القطري إن حل الأزمة الخليجية يجب أن يكون عن طريق الحوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع قطر في منتصف عام 2017 متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما نفته قطر.

 

فرانس24/ رويترز

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