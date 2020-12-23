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فيروس كورونا: إمارة دبي تبدأ حملة تطعيم بلقاح فايزر-بايونتيك

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نساء يرتدين أقنعة للحماية من فيروس كوفيد-19 في مول دبي في 28 نيسان/أبريل 2020، بعد إعادة فتحه أمام المتسوقين
نساء يرتدين أقنعة للحماية من فيروس كوفيد-19 في مول دبي في 28 نيسان/أبريل 2020، بعد إعادة فتحه أمام المتسوقين © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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لمكافحة انتشار فيروس كورونا، تبدأ إمارة دبي انطلاقا من الأربعاء حملة تطعيم بلقاح فايزر-بايونتيك مجانا. وكانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني سينوفارم لسكانها، علما وأن فعاليته بلغت نسبة 86 بالمئة، استنادا إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

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أعلنت حكومة إمارة دبي أنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح فايزر-بايونتيك مجانا الأربعاء لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر لقاحا طورته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية سينوفارم.

وكانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إن فعاليته بنسبة 86 بالمئة، مستندة إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في بيان على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء "حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء".

ومنحت قطر أيضا ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تطوره شركتا فايزر وبايونتيك وستتلقى سلطة عمان أول شحنة من نفس اللقاح الأربعاء.

وأفادت الكويت أنها تتوقع بدء تلقي نفس اللقاح قبل نهاية العام. وسجلت الإمارات 195878 إصابة بفيروس كورونا و642 وفاة حتى الآن.

فرانس24/ رويترز

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