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الكويت تبدأ حملة تطعيم ضد وباء كورونا باستخدام لقاح فايزر-بايونتيك

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ممرضة تستعد لتقديم اللقاح في الكويت في 24 طانون الأول/ديسمبر 2020
ممرضة تستعد لتقديم اللقاح في الكويت في 24 طانون الأول/ديسمبر 2020 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
3 دقائق

بدأت الكويت الخميس حملة تطعيم ضد وباء كورونا باستخدام لقاح فايزر-بايونتيك. وتلقى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الجرعة الأولى من اللقاح إيذانا ببدء الحملة، فيما أكد وزير الصحة أن الحملة ستبدأ بكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش ثم الفئات الأخرى.

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انطلقت الكويت الخميس في حملة تلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر-بايونتيك، وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أول شخص يتلقى التلقيح في البلاد.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة في مركز الكويت للتطعيم الذي تم إنشاؤه في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، قال رئيس الوزراء إن هذا اللقاح "آمن ومعتمد من الجهات الدولية" وإن مليونين ومئة ألف شخص تلقوه حتى اليوم.

وأضاف في التصريحات التي بثها التلفزيون الرسمي أن حملة التطعيم ستستمر "عدة أشهر حتى ننتهي إن شاء الله من إعطاء اللقاح للجميع". وقال وزير الصحة الشیخ باسل الصباح "التطعيم سيستمر حتى يتم تطعيم كل من يرغب في الحصول على اللقاح".

وكان وزیر الصحة قد أعلن وصول اللقاح الواقي من فیروس كورونا إلى البلاد فجر الأربعاء موضحا أن الحملة ستبدأ بكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش ثم الفئات الأخرى.

 وأعلن مسؤولون بالدولة تلقيهم التطعيم ومنهم وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والناطق باسم الحكومة طارق المزرم.

وتضررت الكويت كثيرا بتفشي وباء كورونا وفرضت حظر تجول جزئيا لأسابيع عديدة وعزلت بعض المناطق الموبوءة، كما تضررت قطاعات كثيرة كالمطاعم والفنادق وشركات الطيران والسفر. وهبطت أسعار النفط الذي يعد المصدر شبه الوحيد لتمويل الموازنة العامة في الدولة النفطية العضو بمنظمة أوبك بسبب ضعف الطلب العالمي نتيجة لتفشي الجائحة.

فرانس24/ رويترز

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