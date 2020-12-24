فيروس كورونا: إسرائيل تفرض عزلا شاملا للمرة الثالثة بعد رصد إصابات بالسلالة الجديدة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إن إسرائيل ستفرض العزل العام في البلاد لثالث مرة بهدف مكافحة الزيادة في حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء أنها رصدت أربع إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

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أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس دخول البلاد في عزل عام للمرة الثالثة خلال العام الجاري بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا في ظل رصد حالات إصابة بالسلالة الجديدة للفيروس.

وذكر بيان أصدره مكتب نتانياهو أن القيود ستسري اعتبارا من مساء الأحد ولمدة 14 يوما بعد أن توافق الحكومة على هذا الإجراء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء أنها رصدت أربع إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المتاجر والحد من حركة وسائل النقل العام وإغلاقا جزئيا للمدارس ومنع الابتعاد عن المنازل لمسافة تتجاوز الكيلومتر باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل التي ستظل مفتوحة وشراء السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالمسيحيين في إسرائيل، قالت وزارة الصحة إن التجمعات للصلاة بمناسبة عيد الميلاد في المنازل والكنائس ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى في الأماكن المغلقة و100 في المناطق المفتوحة.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 385 ألف إصابة و3150 وفاة بفيروس كورونا.

فرانس24/ رويترز

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