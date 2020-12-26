الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات ضد قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين

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أشار الجيش الإسرائيلي إلى توجيه غارات جوية على مواقع لحركة حماس في غزّة ليل الجمعة، وذلك ردا على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتّجاه الأراضي الإسرائيلية اعترضتهما منظومة القبّة الحديدية المضادّة للصواريخ. من جانبها، أعلنت حماس أنّ "شظايا صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الحاجات الخاصة، وتسبّب قصف الطائرات الحربية بترويع المدنيين".

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أكد الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة أنّ طائراته أغارت على مواقع لحركة حماس في غزّة ردّاً على إطلاق صاروخين من القطاع الفلسطيني باتّجاه الدولة العبرية اعترضتهما منظومة القبة الحديدية المضادّة للصواريخ.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن إصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، بجروح طفيفة، وفق مصدر طبّي فلسطيني.

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنّ طائراته أغارات على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، من بينها موقع لتصنيع الصواريخ ومنشأة تحت الأرض وموقع عسكري.

وأضاف أنّ حركة حماس "تتحمّل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه، وستتحمّل تداعيات الأعمال الإرهابية المرتكبة ضدّ مواطني إسرائيل".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنّ غاراته هي ردّ على إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء الجمعة.

حماس: "صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال"

من جانبها، أوضحت حركة حماس في بيان أنّ "شظايا صواريخ الاحتلال أصابت مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الحاجات الخاصة، وتسبّب قصف الطائرات الحربية بترويع المدنيين".

وكانت صفّارات الإنذار دوّت مساء الجمعة في مدينة عسقلان الجنوبية الساحلية وفي المناطق السكنية المحيطة بالقطاع الفلسطيني المحاصر، وفقاً للجيش.

من جهتها، أعلنت أجهزة الطوارئ الطبية الإسرائيلية أنّ طواقمها عالجت بعض الأشخاص الذين أصيبوا بحالة صدمة إثر القصف الفلسطيني.

ويأتي هذا التصعيد بعد أكثر من شهر من إطلاق آخر صاروخ من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007 باتجاه إسرائيل.

وخاضت حماس ثلاثة حروب مدمّرة مع إسرائيل في القطاع الساحلي الذي يقطنه نحو مليوني فلسطيني.

وتفرض إسرائيل حصاراً خانقا على القطاع الفلسطيني منذ أصبح تحت سيطرة حماس.

فرانس24/أ ف ب

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