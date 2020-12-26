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اليمن: الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الرياض أمام الرئيس هادي

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : عدنان الصنوي 4 دقائق

أدت الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها معين عبد الملك والتابعة للسلطة المعترف بها دوليا، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض. وجاءت هذه الحكومة بناء على أمر هادي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة من 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب. وقال مراسل فرانس24 أن أداء اليمين في العاصمة السعودية كان مخالفا لاتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينص على أدائها في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، ولكن الظروف الأمنية والقيود على حركة الملاحة الجوية بسبب الظروف الأمنية حالت دون ذلك.