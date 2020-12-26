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مصر: مصرع سبعة مصابين بفيروس كورونا في حريق شب بمستشفى شمال شرق القاهرة

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أطباء مصريون يعالجون مصابا بفيروس كورونا في مستشفى في القاهرة
أطباء مصريون يعالجون مصابا بفيروس كورونا في مستشفى في القاهرة © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

لقي سبعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجمعة حتفهم في حريق اندلع في قسم العناية المركزة بمسشتفى شمال شرق القاهرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن أسباب الحريق تعود إلى "تماس كهربائي" على الأرجح. وكان حريق مماثل شب في مستشفى بالإسكندرية في حزيران/يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل سبعة مرضى بكوفيد-19.

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قتل سبعة مصابين بفيروس كورونا الجمعة في حريق بقسم العناية المركزة في مستشفى بمدينة العبور شمال-شرق القاهرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية وقضائية. كما أصيب خمسة مرضى، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعود أسباب الحريق على الأرجح، حسب ما  نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام المحلية إلى "تماس كهربائي".

وفي حزيران/يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الأرقام الرسمية، 130126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 وفيات.

ولا يستبعد المسؤولون المصريون أن يكون عدد الإصابات أكبر إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الإصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة.

 

 فرانس24/ أ ف ب

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