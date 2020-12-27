إيران: الهلال الأحمر يعلن مقتل 11 شخصا في انهيار ثلجي بعد انتهاء عمليات البحث

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار ثلجي شهدته منطقة بجبال ألبرز بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران إلى 11 شخصا، وفق الهلال الأحمر الإيراني الذي أعلن أيضا انتهاء عمليات البحث وإنقاذ 14 متسلقا.

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أعلن الهلال الأحمر الإيراني الأحد إتمام عمليات بحث استمرت ثلاثة أيام في موقع انهيار ثلجي، وأحصى سقوط 11 قتيلا بين متسلقي الجبال جراء الحادث والطقس السيئ في مرتفعات شمال طهران.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر عبر "تويتر"، "بعد ثلاثة أيام من البحث والانقاذ (...) أعلن انتهاء العملية بعد ظهر الأحد مع العثور على جثث 11 متسلقا".

وكانت الجمعية أفادت مساء السبت عن العثور على ثماني جثث ومواصلة البحث عن متسلقين فقدوا اعتبارا من الجمعة في مرتفعات جبلية بشمال العاصمة.

وفي وقت سابق، قضى متسلق تاسع متأثرا بجروحه بعد نقله الى المستشفى، قبل أن يتم العثور على جثتي متسلقَين آخرَين في مرتفعات دار آباد، وفق الهلال الأحمر.

إلى ذلك، أوضحت الجمعية أنها "أنقذت 14 متسلقا" في عمليات البحث هذه التي استخدمت فيها الطائرات المروحية.

وكان المتسلقون ضحية "انهيار ثلجي وعواصف" الجمعة بعد طقس سيئ شهدته العاصمة الإيرانية خلال الأسبوع.

وتقع طهران عند أسفل سلسلة جبال ألبرز التي تمتد على مسافة نحو 900 كلم من المناطق الحدودية مع أذربيجان في شمال غرب إيران، إلى منطقة خراسان في شمالها الشرقي.

فرانس24/ أ ف ب

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