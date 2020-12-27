الأردن ثاني بلد عربي بعد لبنان يعلن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

© خليل مزرعاوي - أ ف ب/أرشيف

مشهد عام للعاصمة الأردنية عمّان خلال فترة حظر تجول، في 28 آب/أغسطس 2020.

انضم الأردن إلى قائمة الدول التي سجلت إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، بعد إعلان اكتشاف إصابة مواطنين أردنيين وفدا من بريطانيا. وبذلك يكون الأردن ثاني بلد عربي يؤكد وصول السلالة الجديدة للوباء إليه بعد لبنان، علما أن سلطنة عمان كانت قد أعلنت الشك بحالة إصابة غير أنها لم تصدر تأكيدا بعد ذلك.

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سجل الأردن أول إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لدى اثنين من مواطنيه وفدا من بريطانيا، حسبما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الأحد.

وقال الوزير في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إنه "تم اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا".

وأضاف أن رصد "الحالتين تم بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم".

وأوضح عبيدات أن "الحالتين هما لزوجين قدما معا يوم السبت المصادف التاسع عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي وحالتهما الصحية ممتازة".

وبحسب الوزير فإنه "تتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي".

وقررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين الماضي (21 كانون الاول/ديسمبر) حتى الثالث من كانون الثاني/يناير على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في مناطق من المملكة المتحدة.

واكتشفت إصابات بهذه الطفرة الجديدة في دول عدة من بينها فرنسا وإسبانيا واليابان والسويد وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من ألمانيا ولبنان والدانمارك تسجيل إصابات مماثلة لديها. بينما اشتبهت سلطة عمان بوجود حالات لكنها لم تصدر أي تأكيد فيما بعد.

وسجل الأردن حتى الآن 286 ألفا و356 إصابة مؤكدة بالفيروس و3729 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 932 منهم 135 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوفاء في البلاد، إذ يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

ويستمر إغلاق الجامعات والمدارس والتعليم يتم من بعد فيما تحظر حفلات الزفاف وبيوت ومجالس العزاء.

كما أغلقت مدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال والمسابح وصالات السينما ضمن مجموعة من القيود لكبح تفشي العدوى.

فرانس24/ أ ف ب

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