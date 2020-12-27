البحرين تستضيف اجتماعا افتراضيا لوزراء خارجية دول الخليج تحضيرا للقمة المقبلة

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في مسعى لإنهاء الخلاف الدبلوماسي، يجتمع وزراء دول الخليج العربية عبر الإنترنت باستضافة البحرين وذلك قبل انعقاد القمة الخليجية السنوية. وقالت البحرين إن اجتماع وزراء الخارجية سيتولى التحضير للقمة الخليجية الحادية والأربعين التي تعقد في الخامس من يناير/كانون الثاني. وتشير المصادر إلى أجواء إيجابية للتوصل لاتفاق بحلول القمة وربما تسفر عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.

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يعقد وزراء دول الخليج العربية اجتماعا عبر الإنترنت تستضيفه البحرين الأحد قبل انعقاد القمة الخليجية السنوية لبحث الخطوات الرامية لإنهاء خلاف دبلوماسي أضعف الاستقرار الإقليمي وأحبط مساعي واشنطن لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران.

وأعلنت البحرين في بيان أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيتولى التحضير للقمة الخليجية الحادية والأربعين التي تعقد في الخامس من يناير/كانون الثاني.

إلى ذلك، لفت مسؤول خليجي لرويترز إلى أن المحادثات لا تزال جارية للتوصل إلى اتفاق. وكانت مصادر قد أفادت أنها تتوقع التوصل لاتفاق بحلول القمة وربما تسفر عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 2017 واتهمتها بدعم جماعات "إرهابية". وتنفي الدوحة ذلك وتتهم جيرانها بالسعي للنيل من سيادتها.

وتعمل الرياض على تسوية النزاع في إطار مساعيها لتخفيف انتقادات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي تعهد بتبني سياسة أكثر صرامة من سلفه تجاه المملكة.

غير أن قطر أبلغت الكويت والولايات المتحدة اللتين تتفاوضان في النزاع أن أي تسوية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.

وكانت الدول الخليجية حددت 13 مطلبا اشترطت تنفيذها منها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وقاعدة تركية وقطع الروابط مع جماعة الإخوان المسلمين وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.

وهذا الشهر قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن تسوية النزاع مع قطر أصبحت "في المتناول" بعد أن أعلنت الكويت تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف.

فرانس24/رويترز

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