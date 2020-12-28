السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

© أ ف ب

صورة جوية تظهر مدينة مكة المكرمة في السعودية، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

قررت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع إضافي بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

إعلان اقرأ المزيد

بسبب ظهورالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، أعلنت السعودية تمديد تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة اسبوع إضافي بعد إغلاقها الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله ليل الأحد الإثنين إن المملكة ستقوم بتمديد الإجراءات "لمدة أسبوع آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد".

وأشار البيان إلى أن المملكة ستسمح "بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية".

وكانت السعودية والكويت وسلطنة عمان أعلنت الأسبوع الماضي إعادة تعليق كافة الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت سلطنة عمان والكويت أنهما ستستأنفان حركة الطيران في 29 من كانون الأول/ديسمبر و الاول من كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، بدأت المملكة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام عقار فايزر/بايونتيك.

والسعودية هي الدولة الخليجية التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من 362 ألفا من بينها أكثر من 6100 حالة وفاة.

وكانت المملكة علّقت الرحلات الجوية وأغلقت الحدود لنحو ستة أشهر بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر حين رفعت الحظر جزئيا. وكان من المقرر أن يتم الرفع بشكل كلي في بداية 2021.

فرانس24 /أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك