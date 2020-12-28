السعودية: حكم بسجن الناشطة لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر

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أمرت محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب في الرياض بسجن الناشطة السعودية لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعد إدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية.

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قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة السعودية لجين الهذلول لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين.

وأفادت وسائل الإعلام هذه وبينها صحيفة "سبق" التي حضرت الجلسة، أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار/مايو 2017 مع ناشطات أخريات بموجب "نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، مضيفة أن الحكم يشمل وقف تنفيذ عامين و10 أشهر.

ويذكر أن محاكمة الهذلول بدأت بعد نحو عام من توقيفها في آذار/مارس 2019 وذلك إلى جانب ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية "التخابر مع جهات أجنبية" بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان فريق في الأمم المتحدة معني بالتمييز ضد النساء والفتيات، قد دعا السلطات السعودية للإفراج عن الهذلول معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليها زائفة.

فرانس24/ أ ف ب

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