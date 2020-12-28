تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#لقاح
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بـ"الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

نشرت في:

صورة من حساب تويتر للجين الهذلول في 01/12/2014
صورة من حساب تويتر للجين الهذلول في 01/12/2014 تويتر لجين الهذلول @LoujainHathloul
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين إلى "الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة، لجين الهذلول، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بمعاقبتها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر في محاكمة أثارت استنكارا دوليا.

إعلان

طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين بـ"الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول عقب ساعات من صدور حكم بسجنها خمس سنوات وثمانية أشهر.

 وقال المكتب على تويتر "قرار الإدانة والسجن 5 سنوات و8 أشهر الصادر بحق الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول، المعتقلة تعسفيا بالفعل منذ عامين ونصف، مقلق للغاية أيضا. ندرك أن الإفراج المبكر ممكن، وندعو إليه بقوة وعلى وجه السرعة".

وما زلت لجين الهذلول، 31 عاما، محتجزة منذ عام 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة. وأثارت محاكمة الهذلول استنكارا دوليا.

 

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.