مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بـ"الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين إلى "الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة، لجين الهذلول، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بمعاقبتها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر في محاكمة أثارت استنكارا دوليا.

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طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين بـ"الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول عقب ساعات من صدور حكم بسجنها خمس سنوات وثمانية أشهر.

وقال المكتب على تويتر "قرار الإدانة والسجن 5 سنوات و8 أشهر الصادر بحق الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول، المعتقلة تعسفيا بالفعل منذ عامين ونصف، مقلق للغاية أيضا. ندرك أن الإفراج المبكر ممكن، وندعو إليه بقوة وعلى وجه السرعة".

وما زلت لجين الهذلول، 31 عاما، محتجزة منذ عام 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة. وأثارت محاكمة الهذلول استنكارا دوليا.

فرانس24/ رويترز

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