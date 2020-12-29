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لبنان: الطلاب يرفضون "دفع ثمن الفساد" في الجامعة

الجامعة الأمريكية في بيروت. © صورة من شاشة فرانس24

نص : علا غرة | فيديو : علا غرة 3 دقائق

من أمام الجامعة الأمريكية يجدد طلاب لبنانيون حراكهم الرافض لقرار عدد من الجامعات الخاصة رفع سعر صرف الدولار لدفع أقساطها. المظاهرة تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن بعد أن حاولت الأخيرة إبعاد المتظاهرين من أمام مبنى الجامعة إثر محاولتهم اقتحامها. وقد اشتبك طلاب لبنانيون في التاسع عشر من الشهر الجاري مع الشرطة خلال احتجاجات في منطقة الحمرا ببيروت في ما أطلقوا عليه "يوم الغضب الطلابي"، حيث رددوا شعارات مناهضة للحكومة داعين إلى توفير التعليم بتكلفة مناسبة في بلد غارق في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.