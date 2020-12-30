اليمن: إدانات دولية للهجوم الذي استهدف مطار عدن عقب وصول الحكومة الجديدة

أشخاص بينهم عناصر أمن يركضون مبتعدين عن موقع انفجار بمطار مدينة عدن اليمنية، 30 كانون الأول/ديسمبر 2020.

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم الذي استهدف مطار العاصمة اليمنية الموقتة عدن الأربعاء تزامنا مع وصول الحكومة الجديدة التابعة للسلطة المعترف بها دوليا. وبينما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن الهجوم دليل على وجوب الوصول إلى السلام في البلد الذي تمزقه الحرب، أدانت كل من بريطانيا والسعودية والإمارات الهجوم. وقتل ما لا يقل عن 26 شخصا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.

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أعربت عدة دول وجهات دولية عن إدانتها للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي صباح الأربعاء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه بعد يومين من أدائها اليمين الدستورية في مقر إقامة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي بالعاصمة السعودية.

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إذ قال مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إن الهجوم "تذكير مأساوي بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق السلام"، بينما أدان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون "محاولة لإحداث مذابح وفوضى".

وأكد السفير السعودي محمد آل جابر في تغريدة أن "استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها إلى مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية".

من جهتها اعتبرت الإمارات العضو في التحالف العسكري والتي تعتبر الداعم الأكبر للمجلس الانتقالي أن "محاولات استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة اليمنية الجديدة ما هو إلا مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وأدى الهجوم لمقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 60 آخرين على الأقل، ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.

وتشكلت الحكومة الجديدة هذا الشهر بينما تبحث إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".

كما أبصرت الحكومة النور قبل أسابيع من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة، علما أنه كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة تقييم علاقة بلاده مع السعودية على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والحرب في اليمن.

فرانس24/ أ ف ب

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