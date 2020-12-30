جرحى في انفجارين بمطار عدن عند وصول وفد الحكومة اليمنية من الرياض

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نص : فرانس24 تابِع | فيديو : نشوان العثماني 4 دقائق

وقع انفجاران على الأقل الأربعاء في مطار عدن في اليمن عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة ما أدى إلى وقوع إصابات، حسب تأكيد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان ومصدر أمني.