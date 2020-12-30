جرحى في انفجارين بمطار عدن عند وصول وفد الحكومة اليمنية من الرياض
نشرت في:
وقع انفجاران على الأقل الأربعاء في مطار عدن في اليمن عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة ما أدى إلى وقوع إصابات، حسب تأكيد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في المكان ومصدر أمني.
جد انفجاران على الأقل الأربعاء في مطار عدن اليمني لدى وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من الرياض حسب تأكيد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية ومصدر أمني.
وسمع المراسل دوي انفجارين على الأقل عند وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة إلى مطار عدن في جنوب اليمن. وذكر مصدر أمني وقوع إصابات في الانفجارين.
وأكدت شهود ووسائل إعلام سعودية أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة.
فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك