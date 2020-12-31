ريبورتاج: القضاء العراقي يقترب من إصدار قرارات بحق المتورطين في اغتيال قاسم سليماني بينهم ترامب

الجنرال الإيراني قاسم سليماني رويترز

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مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يتجه مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى إصدار قرارات بحق المتهمين والمتورطين في الجريمة بما فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أصدر الأمر بتنفيذ العملية. لكن خبراء في القانون يرون أن هذه القرارات قد تصطدم بعوائق قانونية تمنع القضاء العراقي من محاسبة المتورطين، فيما يشير آخرون إلى أن العراق قد يلجأ إلى المحاكم الدولية لمساءلة القيادات العسكرية والسياسية المسؤولة عن الاغتيال.