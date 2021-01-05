افتتاح القمة الخليجية في السعودية وتوقيع بيان مشترك "لتأكيد التضامن والاستقرار" في المنطقة

افتتحت قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا السعودية بمشاركة أمير دولة قطر غداة إعلان الرياض والدوحة إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بينهما بعد ثلاث سنوات من الإغلاق. وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مستهل القمة أن الدول المشاركة وقعت بيانا "لتأكيد التضامن والاستقرار".

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وقع قادة مجلس دول التعاون الخليجي في السعودية الثلاثاء على بيان العلا الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يأتي "لتأكيد التضامن والاستقرار".

ووقع القادة المجتمعون في السعودية في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي، وبينهم أمير قطر، على بيان، وفق ما نقلت شاشات التلفزة في نقل مباشر. وكان بن سلمان قد ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة قال فيها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت "بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي".

ويعقد مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء قمة في مدينة العلا السعودية يطغى عليها إعلان فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد إغلاقها لأكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات.

فرانس24/ أ ف ب

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