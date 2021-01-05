القمة الخليجية: وزير الخارجية السعودي يعلن عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر

© أ ف ب

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي عقب قمة مجلس التعاون الخليجي في السعودية. 5 يناير/كانون الثاني 2021.

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي عقب قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي افتتحت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية بمشاركة أمير دولة قطر، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عقب قمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي افتتحت الثلاثاء في مدينة العلا السعودية بمشاركة أمير قطر، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة والدوحة بما في ذلك الرحلات الجوية.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية لضمان تنفيذ اتفاق القمة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في مصر طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية" بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد محمد بن سلمان التقى أمير قطر على هامش القمة الخليجية. وبحسب الوكالة "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك".

وقد أكد ولي العهد السعودي أن الاتفاق جاء "لتأكيد التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

محمد بن سلمان يشيد بمساعي الولايات المتحدة 01:27

وسبق القمة الإعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، ما اعتبر مؤشرا على مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله إلى السعودية الثلاثاء للمشاركة في القمة، إذ كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك