دول الخليج ستعيد الروابط مع قطر في غضون أسبوع والإمارات تعلن إعادة فتح منافذها السبت
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غداة إعلان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلدان الخليج العربية ستستأنف حركة التنقل والتجارة مع قطر في غضون أسبوع، أكدت أبو ظبي الجمعة إعادة فتح كافة منافذها البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت.
غداة إعلان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلدان الخليج العربية ستستأنف حركة التنقل والتجارة مع قطر في غضون أسبوع، أكد وكيل الوزارة خالد عبد الله بالهول الجمعة أن بلاده ستعيد فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن خالد عبد الله بالهول أن الإمارات "ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة" من قطر.
وقد أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الخميس في مؤتمر صحافي إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية بين دول الخليج دون إبطاء.
وتكون الإمارات بذلك أول دولة بين الدول التي قاطعت قطر مع السعودية والبحرين ومصر منذ حزيران/يونيو 2017 تستأنف حركة النقل بين البلدين.
وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر خلال قمة العلا الـ41 لمجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الثلاثاء، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.
وكان يُنظر للإمارات التي وجهت انتقادات شرسة للدوحة وقيادتها خلال الأزمة، على أنها مترددة في التقارب مع قطر.
لكن قرقاش شدد على أن الإمارات دعمت مسار المصالحة، وإن كانت معالجة الملفات الشائكة على غرار علاقة قطر مع إيران وحضور تركيا في الخليج ستتطلب وقتا.
ولا تربط بين قطر والإمارات حدود برية، وبالتالي يجب أن يمر القطريون عبر السعودية للوصول إلى الإمارات. وعلى الرغم من إعلان فتح الحدود بين قطر والسعودية منذ الاثنين، لم تفتح هذه الحدود عمليا بعد.
ولم تعلن أي من شركات الطيران سواء الخطوط الجوية القطرية أو الإمارات أو الاتحاد عن أي رحلات بين قطر والإمارات حتى الآن.
فرانس24/ أ ف ب
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